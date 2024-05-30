Из-за жары в Туле бесплатно раздадут воду

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Туле превысит отметку в 27°С. В связи с этим для жителей и гостей города организована раздача питьевой воды в точках по продаже кваса:
- Красноармейский проспект, 48, к2,
- ул. Кутузова, 13,
- ул. Ложевая, 123, ост. «Ул. Степанова»,
- ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова,
- ул. Марата, 24 / ул. Плеханова,
- Красноармейский проспект, 17,
- ул. Жаворонкова / ул. Фридриха Энгельса,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Октябрьская, 95,
- ул. Максима Горького, 14,
- ул. Октябрьская, 9,
- ул. Кауля, 45.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, дополнительная точка будет установлена на пересечении ул. Советской и пр. Ленина.