Из-за жары в Туле бесплатно раздадут воду

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Туле превысит отметку в 27°С. В связи с этим для жителей и гостей города организована раздача питьевой воды в точках по продаже кваса:

Красноармейский проспект, 48, к2,

ул. Кутузова, 13,

ул. Ложевая, 123, ост. «Ул. Степанова»,

ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова,

ул. Марата, 24 / ул. Плеханова,

Красноармейский проспект, 17,

ул. Жаворонкова / ул. Фридриха Энгельса,

ул. Фрунзе, 5,

ул. Октябрьская, 95,

ул. Максима Горького, 14,

ул. Октябрьская, 9,

ул. Кауля, 45.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, дополнительная точка будет установлена на пересечении ул. Советской и пр. Ленина.