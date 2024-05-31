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«Не случилось…»: в Туле открылась выставка художника Олега Филатова

«Не случилось…»: в Туле открылась выставка художника Олега Филатова

В экспозиции в Выставочном зале на Красноармейском проспекте представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Работы Олега Филатова отличаются яркостью, самобытностью и особым авторским взглядом. Он работал в стиле «наивного реализма» и близкого к нему — лубка. 

В экспозиции представлены порядка 30 работ, собранных из частных коллекций и те, что предоставила семья художника. 


Олега Филатова не стало год назад. Он ушел из жизни в 59 лет. Именно поэтому в названии выставки «Не случилось» слышится печаль и боль: остались не реализованными многочисленные планы, идеи. Но сохранилось наследие мастера, в каждом предмете — отголосок его неординарного взгляда на жизнь и творчество.

В своих работах Филатов использует разнообразные материалы и техники. Картина «Жук» — коллаж из натуральных птичьих перьев. Ряд работ создан на оргалите — это ДВП, которое используется в строительстве и довольно редко в искусстве. А у Филатова на оргалите выполнены и картины, и дизайнерские панно.

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Для создания некоторых вещей он использовал стекло, битую керамику, настоящий речной жемчуг. Изделия получались штучные, неповторимые. Оригинальный элемент в них — фрагмент зеркала, вмонтированный в композицию предмета. Рассматривая коллаж с образом генерала, можно неожиданно обнаружить свое отражение внутри работы. 

Можно предположить, что именно такие отношения сложились у Филатова с материалом, поскольку по образованию он — профессиональный строитель, окончил Тульский политехнический институт. Он не боялся экспериментировать. 

Первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина:

Марина Кузина

Он был очень интересным, необычным. Часто приходил в Выставочный зал на Красноармейском проспекте. Общался с художниками. Счастье, что мы были знакомы с ним. Некоторые работы Филатова выполнены с юмором. Кормушку для птиц украшает изображение импозантного представителя пернатых в цилиндре, беседующего со своим будущим обедом — мотыльком. На одной из картин забавное любовное признание: «Люби меня, как душу, тряси меня, как грушу».

Супруга художника — Валентина Филатова рассказывает, что ее муж был невероятно скромным человеком. Она признается, что некоторые из работ сама на выставке увидела впервые. «Скорее можно сказать, что его техника — наивный романтизм, это идеализация действительности. Он был идеалистом по своему складу душевному. В работах отразилось его мировоззрение», — говорит Светлана Валентиновна. 

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Олег Филатов (1964-2023) имел техническое образование, но практически всю жизнь посвятил искусству. В живописи он работал с небольшими форматами. Филатов — художник в третьем поколении. Он сумел создать свою особую реальность, простую и загадочную одновременно.

Выставка работает по 16 июня. 16+

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