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Николай Воробьев: «В сентябре жителям области предстоит сделать важный выбор»

Николай Воробьев: «В сентябре жителям области предстоит сделать важный выбор»

На состоявшемся сегодня 61-м заседании регионального парламента назначена дата выборов Тульской областной Думы 8-го созыва и досрочных выборов губернатора.

На основании Устава Тульской области и закона «О выборах Губернатора Тульской области» досрочные выборы на эту должность назначаются Думой в случае досрочного прекращения полномочий главы региона. Проводятся такие выборы в ближайшее второе воскресенье сентября после досрочного прекращения полномочий Губернатора. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Постановлением областной Думы досрочные выборы Губернатора Тульской области назначены на 8 сентября 2024 года, на единый день голосования.

На эту же дату, в соответствии с положениями Устава Тульской области и закона, регламентирующего выборы депутатов регионального законодательного собрания, назначены и выборы Тульской областной Думы 8-го созыва.

– В сентябре жителям области предстоит сделать очень важный выбор: развитие региона и благополучие людей напрямую зависят от того, насколько эффективно будут работать законодательная и исполнительная власть, насколько конструктивным будет их взаимодействие. Уверен, что те, кому небезразлично будущее области, не останутся в стороне и примут участие в голосовании, – сказал председатель областной Думы Николай Воробьев.

 
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