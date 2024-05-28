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В Тульской области ищут родственников лётчика, погибшего зимой 1944 года

В Тульской области ищут родственников лётчика, погибшего зимой 1944 года

Поиском занимаются представители общественной организации «Они сражались за Родину».

Волонтёры разыскивают родных лейтенанта Алексея Николаевича Казакова, командира звена782-го бомбардировочного авиаполка 83-й авиадивизии 10-й Воздушной армии.

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Алексей Николаевич Казаков

Офицер родился 25 мая 1913 года в д. Большая Борщевка Арсеньевского района Тульской области, 30 апреля 1942 года был призван на фронт. 16 февраля 1944 года, экипаж лейтенанта Казакова выполнял ночное учебное задание и потерпел катастрофу. Лётчики погибли и были похоронены в селе Краснознаменка.

Если вам что-либо известно о семье лейтенанта Казакова – позвоните по телефону +7(953)433-55-88 или напишите Константину Ферапонтову.

 

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