В Тульской области ищут родственников лётчика, погибшего зимой 1944 года

Волонтёры разыскивают родных лейтенанта Алексея Николаевича Казакова, командира звена782-го бомбардировочного авиаполка 83-й авиадивизии 10-й Воздушной армии.

Алексей Николаевич Казаков

Офицер родился 25 мая 1913 года в д. Большая Борщевка Арсеньевского района Тульской области, 30 апреля 1942 года был призван на фронт. 16 февраля 1944 года, экипаж лейтенанта Казакова выполнял ночное учебное задание и потерпел катастрофу. Лётчики погибли и были похоронены в селе Краснознаменка.