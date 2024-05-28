Инфляцию в Тульской области сдерживают тепличные хозяйства

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По итогам апреля годовая инфляция в Тульской области составила 7,6% – на 0,3 п. п. ниже, чем в марте. В регионе рост цен замедлился из-за расширения предложения ряда продовольственных товаров. По России инфляция находится на уровне 7,8%, а по ЦФО – 7,7%, уточнили в тульском отделении Банка России.

Продовольственная инфляция снизилась и составила 9,2% в апреле. Увеличение импортных поставок лимонов и груш замедлило рост цен на эти фрукты. Выросло производство отечественных тепличных овощей. В итоге цены на огурцы снизились. Наращивание объемов производства мяса в целом по стране привело к замедлению роста цен на мясную продукцию.

В непродовольственном сегменте годовая инфляция повысилась до 7,8%. С 1 апреля вступили в силу новые правила таможенного оформления автомобилей, поставляемых на российский рынок через страны ЕАЭС, что увеличило издержки дилеров и привело к росту цен на легковые машины.