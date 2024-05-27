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В 2024 году в Тульской области заменят 57 водонапорных башен
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В 2024 году в Тульской области заменят 57 водонапорных башен

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассмотрел обращения жителей региона по вопросам водоснабжения.

Из Дубенского района поступила жалоба на засорившуюся водопропускную трубу на плотине в пос. Гвардейском. Жители боятся, что это приведёт к разрушению дороги. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник рассказал, что трубу отремонтируют в 2025 году. А за состоянием дороги постоянно следит Тулаавтодор.

Жительница с. Жеремино Суворовского района написала, что в селе нет воды. Глава администрации района Геннадий Сорокин рассказал, что об отсутствии воды ему сообщили 4 апреля. Скважина требует ремонта, необходимые средства уже выделены из резервного фонда правительства Тульской области. 29 мая подрядчик планирует приступить к работам. Они должны завершиться до 1 августа.

Житель д. Уткино Киреевского района пожаловался, что уже больше 4 месяцев вода подается на два часа в день. Причина — в аварийном состоянии водонапорной башни, из-за которого водоснабжение осуществляется в «ручном» режиме по требованию жителей. Нормализовать ситуацию власти планируют с помощью установки гидроаккумулятора и автоматизации работы водопроводной системы.

— Есть программы, в которые включены водонапорные башни, требующие ремонта. Средства на эти программы выделяются из регионального бюджета. Никто не снимает с вас ответственности за то, чтобы люди жили в комфорте. Не ждите, пока правительство выделит вам дополнительные деньги, ищите способы решения проблемы, — призвал Дмитрий Миляев.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» будут заменены и реконструированы 77 объектов. 57 из них — водонапорные башни, средства на которые были выделены в апреле при уточнении бюджета.

Обсуждались и другие темы. Туляки попросили отремонтировать пешеходный переход на пересечении улиц Коминтерна и Советской и обустроить переход на ул. Оружейной, возле Центра образования № 9. Из Алексина поступила просьба оборудовать переход у сквера на ул. Арматурной.

Сити-менеджер оружейной столицы Илья Беспалов доложил, что на пересечении ул. Коминтерна и Советской до 10 июня отремонтируют дорожное покрытие. На участке уже нанесена «зебра» и установлены дорожные знаки. Глава администрации Алексина Павел Федоров сообщил, что пешеходный переход на ул. Арматурной появится к 1 октября.

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