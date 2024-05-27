В 2024 году в Тульской области заменят 57 водонапорных башен

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Из Дубенского района поступила жалоба на засорившуюся водопропускную трубу на плотине в пос. Гвардейском. Жители боятся, что это приведёт к разрушению дороги. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник рассказал, что трубу отремонтируют в 2025 году. А за состоянием дороги постоянно следит Тулаавтодор.

Жительница с. Жеремино Суворовского района написала, что в селе нет воды. Глава администрации района Геннадий Сорокин рассказал, что об отсутствии воды ему сообщили 4 апреля. Скважина требует ремонта, необходимые средства уже выделены из резервного фонда правительства Тульской области. 29 мая подрядчик планирует приступить к работам. Они должны завершиться до 1 августа.

Житель д. Уткино Киреевского района пожаловался, что уже больше 4 месяцев вода подается на два часа в день. Причина — в аварийном состоянии водонапорной башни, из-за которого водоснабжение осуществляется в «ручном» режиме по требованию жителей. Нормализовать ситуацию власти планируют с помощью установки гидроаккумулятора и автоматизации работы водопроводной системы.

— Есть программы, в которые включены водонапорные башни, требующие ремонта. Средства на эти программы выделяются из регионального бюджета. Никто не снимает с вас ответственности за то, чтобы люди жили в комфорте. Не ждите, пока правительство выделит вам дополнительные деньги, ищите способы решения проблемы, — призвал Дмитрий Миляев.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» будут заменены и реконструированы 77 объектов. 57 из них — водонапорные башни, средства на которые были выделены в апреле при уточнении бюджета.

Обсуждались и другие темы. Туляки попросили отремонтировать пешеходный переход на пересечении улиц Коминтерна и Советской и обустроить переход на ул. Оружейной, возле Центра образования № 9. Из Алексина поступила просьба оборудовать переход у сквера на ул. Арматурной.

Сити-менеджер оружейной столицы Илья Беспалов доложил, что на пересечении ул. Коминтерна и Советской до 10 июня отремонтируют дорожное покрытие. На участке уже нанесена «зебра» и установлены дорожные знаки. Глава администрации Алексина Павел Федоров сообщил, что пешеходный переход на ул. Арматурной появится к 1 октября.