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Туляков предупредили о высоком индексе ультрафиолетового излучения
Фото из архива Myslo.

Туляков предупредили о высоком индексе ультрафиолетового излучения

Выходить на улицу в полуденные часы нужно только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, а также пользоваться солнцезащитными средствами.

Завтра, 28 мая, в Тульской области ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения. Он будет составлять 6-7 единиц. Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра.

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Отметим, что опасная погода также ожидается в Тамбовской, Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Курской и Белгородской областях. 

Рекомендуется выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, а также пользоваться солнцезащитными средствами.

 

УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет на карте.

При высоком значении УФ-индекса рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом.

При очень высоком индексе рекомендуется в полуденные часы оставаться в помещении.

В небольшом количестве УФ-излучение полезно для здоровья и играет важную роль в выработке витамина D. Однако чрезмерное воздействие УФ-излучения связано с различными типами рака кожи, солнечными ожогами, ускоренным старением кожи, катарактами и другими болезнями глаз. Имеются также фактические данные о том, что УФ-излучение снижает эффективность иммунной системы.

Подробные рекомендации, как защититься от воздействия УФ-излучения, читайте тут.

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