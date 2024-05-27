Организатора ярмарки на ул. Пузакова ждут штрафы за незаконную рекламу

Сотрудники городского управления административно-технического надзора посетили ярмарку финской одежды, на чересчур назойливую рекламу которой пожаловались жители Заречья.

Во время визита был установлен факт размещения рекламного баннера и двух штендеров в не установленных для этих целей местах. В отношении организатора ярмарки составлены четыре протокола – за самовольную установку объектов хозяйственно-бытового назначения и нелегальное размещение наружной рекламы.

В соответствии с региональным законом «Об административных правонарушениях в Тульской области», за каждое из нарушений для физических лиц предусмотрен штраф от 2000 до 5000 рублей. Точную сумму определит административная комиссия.