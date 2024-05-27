Туляки могут задать вопрос Илье Беспалову в прямом эфире

Фото Алексея Пирязева.

31 мая в 16.00 в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир с сити-менеджером Ильей Беспаловым. Формат мероприятия — «вопрос — ответ». Конкретной темы не заявлено.

Спросить о наболевшем можно по ссылке.