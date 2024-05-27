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Система доступа на мероприятия по биометрии набирает популярность
Фото freepik.ru.

Система доступа на мероприятия по биометрии набирает популярность

Ее протестировали на выставке «Россия».

Система доступа и выдачи бейджей на мероприятия по биометрии активно внедряется ВТБ. Успешный опыт ее применения на выставке «Россия» позволил тиражировать решение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходившей в Нижнем Новгороде 21–24 мая 2024 года. 

При регистрации на мероприятие посетителям конференции в качестве альтернативы доступа по бейджам была предложена возможность прохода на выставку по биометрии. Для этого посетителям необходимо было зарегистрировать биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС).

Технология распознавания лица за доли секунд позволяла посетителям проходить на все мероприятия конференции, минуя проверку их бейджей вручную сотрудниками ЦИПР. Это экономило время и способствовало сокращению очередей при входе в павильоны, где проходили мероприятия конференции, а также непосредственно перед залами с сессиями деловой программы ЦИПР. В качестве дополнительного бонуса посетителям предлагался кофе, который можно было получить бесплатно также по биометрии.

— Биометрическому способу аутентификации на конференции отдали предпочтение порядка 10% посетителей мероприятия. Они воспользовались системой свыше 4 тыс. раз. Мы считаем это показателем успешного кейса. Запуск нашей системы на ЦИПР стал логичным шагом после ее апробации и применения на выставке «Россия» на ВДНХ с февраля 2024 года и по настоящее время. На ЦИПР наша система была задействована непосредственно в осуществлении контроля доступа на конференцию. В дальнейшем мы продолжим развитие системы на других крупных мероприятиях, — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

Сейчас биометрический способ аутентификации используется в качестве альтернативы в работе различных сервисов — как государственных, так и коммерческих.

— Основной принцип реализации услуг по биометрии — безопасность данных и удобство для гражданина. Опыт показал, что такие системы доступа надежны и обеспечивают сохранность данных в полном соответствии с самыми строгими требованиями законодательством, — отметил генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

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