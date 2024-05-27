Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет: суд огласил приговор

В Туле неоднократно судимый 62-летний житель Курска признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц.

Судом установлено, что в июле 1999 года обвиняемый вместе с приятелем напал на 24-летнюю знакомую. Мужчины столкнули её через парапет под мост, проходящий над Упой, после чего обвиняемый спустился вниз и принялся душить девушку до тех пор, пока она не потеряла сознание. Еще живую жертву он скинул в реку. Тело погибшей через пару дней обнаружили правоохранители.

По нашей информации, обвиняемые забрали у своей жертвы ключи от дома и пытались ограбить её родителей и бабушку с дедушкой, но родственники погибшей дали отпор злоумышленникам.

Дело было раскрыто спустя 25 лет в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. Подельник обвиняемого избежал уголовной ответственности, так как несколько лет назад скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима.