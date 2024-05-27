Дмитрий Миляев отчитал районных чиновников за плохое состояние детских площадок

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что строительство школ позволило снизить вторую смену до минимума, а новые детские сады обеспечило стопроцентную доступность дошкольного образования. С 2025 года начнется ремонт детских садов и учреждений среднего профессионального образования по федеральным программам.

Во всех школах внедрены программы воспитания, действует единая модель профориентационной деятельности, проходят занятия «Россия - мои горизонты». Ежегодно проводится более 170 мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности, в которых участвуют 140 тысяч человек.

Почти 90% ребят занимаются в системе дополнительного образования, в школьных театрах и спортклубах. Дмитрий Миляев поручил Ольге Гремяковой актуализировать мероприятия и показатели регионального плана «Десятилетия детства». До августа должна быть разработана межведомственная программу, посвященную комплексной безопасности детей.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что в Тульской области внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным и детям. Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению школьников. В школах открыто 684 медицинских кабинета. В прошлом году более 90% детей прошли профосмотры.

Система соцподдержки включает 22 региональные выплаты для семей с детьми. С 1 января прошлого года установлена единовременная выплата при рождении ребенка – 25 тысяч рублей, а для студентов-очников – 50 тысяч. Молодым родителям помогают с трудоустройством, направляют на переобучение и повышение квалификации.

В каждом муниципалитете работают отделения помощи семье и детям, открыт Тульский областной центр реабилитации инвалидов, внедрена технология микрореабилитационных домашних центров для помощи детям-инвалидам из отдаленных населенных пунктов.

На совещании стало известно, что чиновники из Арсеньевского и Куркинского районов, а также из рабочего поселка Славный несвоевременно предоставляют информацию о состоянии детских площадок. Больше всего детских площадок в неудовлетворительном состоянии находится в Веневском (43%), Воловском (43%) и Ясногорском (37%) районах. Дмитрий Миляев поручил главам администраций усилить контроль за состоянием объектов и срочно привести их в порядок:

– Случаи эксплуатации оборудования, которое представляет угрозу, должны быть исключены. Также в преддверии летнего периода важно обеспечить безопасность пляжных зон и заброшенных объектов, – сказал Дмитрий Вячеславович.