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Дмитрий Миляев отчитал районных чиновников за плохое состояние детских площадок
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев отчитал районных чиновников за плохое состояние детских площадок

На оперативном совещании под председательством врио главы региона обсудили реализацию «Десятилетия детства».

Зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что строительство школ позволило снизить вторую смену до минимума, а новые детские сады обеспечило стопроцентную доступность дошкольного образования. С 2025 года начнется ремонт детских садов и учреждений среднего профессионального образования по федеральным программам.

Во всех школах внедрены программы воспитания, действует единая модель профориентационной деятельности, проходят занятия «Россия - мои горизонты». Ежегодно проводится более 170 мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности, в которых участвуют 140 тысяч человек.

Почти 90% ребят занимаются в системе дополнительного образования, в школьных театрах и спортклубах. Дмитрий Миляев поручил Ольге Гремяковой актуализировать мероприятия и показатели регионального плана «Десятилетия детства». До августа должна быть разработана межведомственная программу, посвященную комплексной безопасности детей.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что в Тульской области внедрена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным и детям. Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению школьников. В школах открыто 684 медицинских кабинета. В прошлом году более 90% детей прошли профосмотры.

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Система соцподдержки включает 22 региональные выплаты для семей с детьми. С 1 января прошлого года установлена единовременная выплата при рождении ребенка – 25 тысяч рублей, а для студентов-очников – 50 тысяч. Молодым родителям помогают с трудоустройством, направляют на переобучение и повышение квалификации.

В каждом муниципалитете работают отделения помощи семье и детям, открыт Тульский областной центр реабилитации инвалидов, внедрена технология микрореабилитационных домашних центров для помощи детям-инвалидам из отдаленных населенных пунктов.

На совещании стало известно, что чиновники из Арсеньевского и Куркинского районов, а также из рабочего поселка Славный несвоевременно предоставляют информацию о состоянии детских площадок. Больше всего детских площадок в неудовлетворительном состоянии находится в Веневском (43%), Воловском (43%) и Ясногорском (37%) районах. Дмитрий Миляев поручил главам администраций усилить контроль за состоянием объектов и срочно привести их в порядок:

– Случаи эксплуатации оборудования, которое представляет угрозу, должны быть исключены. Также в преддверии летнего периода важно обеспечить безопасность пляжных зон и заброшенных объектов, – сказал Дмитрий Вячеславович.

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Дмитрий Миляев
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