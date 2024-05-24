Тульская область стала седьмой в рейтинге качества жизни

На две позиции выше по сравнению с 2023 годом.

Агентство стратегических инициатив представило результаты ежегодного рейтинга качества жизни, оценивающего усилия региональных властей по созданию комфортной среды.

Рейтинг оценивает более 140 показателей по 10 направлениям: медицинское обслуживание, социальная защита, чистота и экология, государственные услуги и сервисы, образование и развитие, инклюзивность и равенство, возможности для работы и своего дела, жилье и инфраструктура, безопасность, потребление и досуг.

Тульская область в опубликованном рейтинге заняла седьмое место — это на две позиции выше по сравнению с 2023 годом.