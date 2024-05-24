В Кондуках высадили 1000 саженцев

Волонтеры тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» высадили более 1000 саженцев хвойных деревьев. В том числе — саженцы крымской сосны, переданные дирекцией Международной выставки-форума «Россия», и дуба из Белгородской области.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, жители региона регулярно становятся участниками мероприятий по сохранению и приумножению рекреационного потенциала, чистоты водных объектов и береговой линии.

— Кондуки — одна из стратегических точек развития туризма в Тульской области. Они привлекают тысячи туристов со всей страны. При поддержке Корпорации Туризм.РФ разработан мастер-план, реализуются первые инвестиционные проекты. Наша задача — продолжать развивать эту уникальную территорию, делать ее более комфортной для туляков и гостей региона. Особенно актуально формирование инфраструктуры кластера в преддверии празднования 650-летия Куликовской битвы, — подчеркнула заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова.

В ходе акции состоялась презентация объектов экологического туризма в регионе — экотроп и глэмпингов.

Мероприятие организовано в рамках нацпроектов «Экология» и «Туризм и индустрия гостеприимства», программы «Зеленые курорты России», разработанной АО «Корпорация Туризм.РФ» в сотрудничестве с фондом «РусКлиматФонд». Саженцы приобретены на благотворительные пожертвования посетителей выставки «Россия».