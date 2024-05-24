  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Кондуках высадили 1000 саженцев - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Кондуках высадили 1000 саженцев

В Кондуках высадили 1000 саженцев

23 мая на особо охраняемой природной территории «Романцевские горы» (Кондуки) состоялась экологическая акция.

Волонтеры тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» высадили более 1000 саженцев хвойных деревьев. В том числе — саженцы крымской сосны, переданные дирекцией Международной выставки-форума «Россия», и дуба из Белгородской области.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/2d/54/0852-d11b-4eb9-b949-8fb7c18f2fef/e30ddad2-e871-468a-ae51-47ef75a8059a.jpg

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, жители региона регулярно становятся участниками мероприятий по сохранению и приумножению рекреационного потенциала, чистоты водных объектов и береговой линии.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/2d/54/0852-d11b-4eb9-b949-8fb7c18f2fef/75b98f82-13eb-4266-9267-9c41393668f4.jpg

— Кондуки — одна из стратегических точек развития туризма в Тульской области. Они привлекают тысячи туристов со всей страны. При поддержке Корпорации Туризм.РФ разработан мастер-план, реализуются первые инвестиционные проекты. Наша задача — продолжать развивать эту уникальную территорию, делать ее более комфортной для туляков и гостей региона. Особенно актуально формирование инфраструктуры кластера в преддверии празднования 650-летия Куликовской битвы, — подчеркнула заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова. 

В ходе акции состоялась презентация объектов экологического туризма в регионе — экотроп и глэмпингов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/2d/54/0852-d11b-4eb9-b949-8fb7c18f2fef/abe50e18-0649-40ec-8fcb-26a01f7b84af.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/2d/54/0852-d11b-4eb9-b949-8fb7c18f2fef/d52b8455-1c50-4d1b-bceb-1072bf2279d5.jpg

Мероприятие организовано в рамках нацпроектов «Экология» и «Туризм и индустрия гостеприимства», программы «Зеленые курорты России», разработанной АО «Корпорация Туризм.РФ» в сотрудничестве с фондом «РусКлиматФонд». Саженцы приобретены на благотворительные пожертвования посетителей выставки «Россия».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
Кондукиэкологияакция
Люди
Юрий ПанфиловЛариса Садова
Место
Тульская областьУзловский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область стала седьмой в рейтинге качества жизни
Тульская область стала седьмой в рейтинге качества жизни
«Тулицу» пополнила доигровщица Анастасия Жукова
«Тулицу» пополнила доигровщица Анастасия Жукова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.