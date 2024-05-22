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В Туле мигранта оштрафовали за незаконную работу в такси
Фото прокуратуры Тульской области.

В Туле мигранта оштрафовали за незаконную работу в такси

Нарушителя выявили представители прокуратуры и ГИБДД.

Прокуратура Советского района Тулы с привлечением сотрудников Госавтоинспекции Тульской области проверила, как в регионе соблюдается миграционное законодательство. Речь идет о запрете иностранцам работать в такси.

Так, участники рейда установили 45-летнего нарушителя. Гражданин Узбекистана на автомобиле, оборудованном под такси, самостоятельно оказывал услуги такси.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, иностранный гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ (несоблюдение иностранным гражданином установленных ограничений). Наказание статьи предусматривает штраф в размере от 2000 до 5000 рублей с выдворением за пределы РФ или без такового.

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