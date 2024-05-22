«Нам никто не отвечает и не помогает!»: жители Заречья пожаловались на разбитую грузовиками дорогу

«К вам обращаются жители посёлка Октябрьского. Мы живем в 6-м проезде. Часть нашего проезда тупиковая, и к нему ведёт только одна дорога — 14-й проезд.

После открытия «САК» («Строй Агро Комплект». — Прим. ред.), занимающегося ремонтом большегрузов, дорога стала разбитой, с ужасными ямами.

Летом ситуация плохая, а зимой многие застревают из-за гигантских луж, аж колёса проваливаются! Жалобы поступают от таксистов, от скорой помощи. Мы неоднократно писали профильным службам, но максимум, что они делали, — это засыпали ямы, которые через две недели становились ещё хуже. Необходимо пройти грейдером и снять часть поверхности, но никто этим не занимается.

Нам не перезванивают, и никто не знает, кто отвечает за дорогу.

Это не какая-то грунтовая дорога в поле, а весьма оживлённое место, где есть дома. Рядом находятся кооперативы, и люди ставят машины у высоток напротив. То есть движение есть всегда, и люди страдают. Работы на пару дней… Опубликуйте, пожалуйста, наше сообщение! Надеемся, хоть вам ответят!» — такое обращение прислали нам жители.