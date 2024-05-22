Роспотребнадзор закрыл точки «ЧудоМангал» на Новомосковской трассе и в Узловой

В ходе проверки организации установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю.

Нарушалась поточность технологических процессов приготовления блюд.

Не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе, мяса без товаросопроводительных документов.

Персонал допущен к работе без личных медицинских книжек со сведениями о прохождении предварительных при поступлении и периодических медицинских осмотров.

Несвоевременно проводится уборка и дезинфекция помещений.

Кроме того, кафе в поселке Стахановском работало при отсутствии горячей и холодной воды.

Из оборота изъят 221 кг продовольственного сырья и кулинарной продукции, в том числе мяса и мясопродуктов — 126 кг без информации о дате, часе изготовления и сроке годности.

В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организаций общественного питания приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в районные суды Тульской области.

Судами приняты решения о временном приостановлении деятельности организаций общественного питания сроком от 30 до 60 суток.