Роспотребнадзор закрыл точки «ЧудоМангал» на Новомосковской трассе и в Узловой

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело информацию о нарушении обязательных требований в организациях общественного питания ИП Ибрагимова Ю.М.о. Речь идет о шашлычных заведениях «ЧудоМангал». Всего закрыто две точки: пос. Стахановский Киреевского района, ул. Садовая, 2 и в Узловой, на ул. Гагарина, 38-а.
- В ходе проверки организации установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудованию, инвентарю.
- Нарушалась поточность технологических процессов приготовления блюд.
- Не осуществлялся производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.
- Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе, мяса без товаросопроводительных документов.
- Персонал допущен к работе без личных медицинских книжек со сведениями о прохождении предварительных при поступлении и периодических медицинских осмотров.
- Несвоевременно проводится уборка и дезинфекция помещений.
Кроме того, кафе в поселке Стахановском работало при отсутствии горячей и холодной воды.
Из оборота изъят 221 кг продовольственного сырья и кулинарной продукции, в том числе мяса и мясопродуктов — 126 кг без информации о дате, часе изготовления и сроке годности.
В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организаций общественного питания приостановлена до устранения нарушений. Материалы о временном запрете деятельности направлены для принятия решения в районные суды Тульской области.
Судами приняты решения о временном приостановлении деятельности организаций общественного питания сроком от 30 до 60 суток.