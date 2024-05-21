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Сильнейшие велогонщики откроют сезон на турнире «Большой приз Тулы»
Фото Алексея Пирязева.

Сильнейшие велогонщики откроют сезон на турнире «Большой приз Тулы»

Соревнования состоятся на тульском велотреке.

26 мая в оружейной столице состоится открытие Всероссийских соревнований по велоспорту на треке «Большой приз Тулы» с участием спортсменов из других стран. 

В турнире примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана. Среди них — призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева, призер чемпионата мира и Европы Сергей Ростовцев, чемпион Европы Александр Дубченко.

Соревнования будут проходить с 26 по 28 мая на одном из старейших спортивных сооружений страны. Его реконструкция завершилась в конце 2022 года в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» под личным контролем Алексея Дюмина. Обновленный центр велоспорта отвечает всем международным стандартам подготовки спортсменов.

«Большой приз Тулы» исторически открывает серию Гран-при. Это будет первый крупный трековый старт сезона для лидеров российского велоспорта.

Тульскую область представят сильнейшие спортсмены региона, в том числе и велогонщики Marathon-Tula. Спортсмены откроют трековый сезон именно этим стартом, в программу которого вошли скретч, омниум, гонка с выбыванием, командный и индивидуальный спринт, кейрин, мэдисон.

В первый день соревнований, сразу после окончания утренней программы, состоится автограф-сессия Гульназ Хатунцевой. На старте сезона она выступала в гонках шоссейного календаря в Адыгее.

Вход для зрителей свободный. Торжественная церемония открытия 26 мая в 14.30 (Тула, пр. Ленина, 87). 0+ 

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