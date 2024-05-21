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На ул. Октябрьской залило проезжую часть
Кадр из видео.

На ул. Октябрьской залило проезжую часть

В Заречье произошла коммунальная авария.

В Туле на ул. Октябрьской залило проезжую часть. Потоп появился на перекрестке с ул. М. Горького. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

По информации управления по городскому хозяйству, на участке теплосетей по ул. М. Горького в ходе подготовки к новому отопительному периоду специалисты АО «Тулатеплосеть» производили гидравлические испытания сетей. При опрессовке произошел порыв трубопровода диаметром 325 мм. В настоящее время утечка перекрыта. Сотрудники предприятия меняют участок трубы.

UPD. Добавлен комментарий администрации Тулы.

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