Кадр из видео.

В Туле на ул. Октябрьской залило проезжую часть. Потоп появился на перекрестке с ул. М. Горького. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

По информации управления по городскому хозяйству, на участке теплосетей по ул. М. Горького в ходе подготовки к новому отопительному периоду специалисты АО «Тулатеплосеть» производили гидравлические испытания сетей. При опрессовке произошел порыв трубопровода диаметром 325 мм. В настоящее время утечка перекрыта. Сотрудники предприятия меняют участок трубы.

UPD. Добавлен комментарий администрации Тулы.