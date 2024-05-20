В Тульском кремле открываются «Осадные дворы»

Фото Алексея Пирязева.

Территория Тульского кремля в XVI–XVII веках была плотно застроена, большую часть крепости занимали «осадные» дворы. Ими владели служилые люди — дворяне и дети бояр. В мирное время там жили рабочие, ухаживающие за дворами за право в них жить.

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, сегодня воссозданный ансамбль исторических построек — это возможность побывать в крепости XVII века и погрузиться в русскую старину. Комплекс построен с учетом особенностей древнерусских технологий.

Посетить «Осадные дворы» можно с 24 мая до 1 октября. Кстати, увидеть макет Тульского кремля конца XVII века можно в экспозиционном зале атриума. Миниатюра максимально точно воспроизводит облик цитадели того времени.

Тел. 8 (4872) 77-49-34.

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