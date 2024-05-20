  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей
Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей

Это на 13 млн рублей больше, чем в прошлом году.

В Тульской области начата сезонная борьба с борщевиком Сосновского. Планы по борьбе с опасным растением обсудили на оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Министр сельского хозяйства Алексей Степин доложил, что в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» в этом году на борьбу с борщевиком выделено более 37 млн рублей. Это на 13 млн рублей (на 50%) больше, чем в прошлом. 

«В этом году мы применили дополнительные критерии распределения средств между муниципалитетами. Помимо заявленных ими площадей, мы учитывали также количество обращений граждан», — сказал Алексей Степин.

В 2023 году благодаря активной работе муниципальных образований и жителей было выявлено более 1,5 тыс. очагов борщевика на общей площади свыше 3,6 тыс. га. Эти территории будут обработаны в два этапа в нынешнем году. Работа по первому этапу ведется во всех муниципалитетах и будет завершена в срок до 15 июня.

Обращения граждан, касающиеся борьбы с борщевиком, находятся на контроле профильного министерства и глав муниципальных образований.

Для повышения эффективности проводимой работы региональный минсельхоз внедряет современные цифровые решения в части обнаружения и учета очагов произрастания борщевика. 

3aknj86tcmrlukuras7rtmc2geuepxob.jpg

Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину держать вопрос по недопущению распространения борщевика на постоянном контроле. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
борщевик
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Атлас надежной связи: 10 необычных мест в регионах России
Атлас надежной связи: 10 необычных мест в регионах России
В следственные отделы в Узловой и Донском назначены новые руководители
В следственные отделы в Узловой и Донском назначены новые руководители
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.