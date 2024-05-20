В 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это на 13 млн рублей больше, чем в прошлом году.

В Тульской области начата сезонная борьба с борщевиком Сосновского. Планы по борьбе с опасным растением обсудили на оперативном совещании под председательством врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Министр сельского хозяйства Алексей Степин доложил, что в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области» в этом году на борьбу с борщевиком выделено более 37 млн рублей. Это на 13 млн рублей (на 50%) больше, чем в прошлом.

«В этом году мы применили дополнительные критерии распределения средств между муниципалитетами. Помимо заявленных ими площадей, мы учитывали также количество обращений граждан», — сказал Алексей Степин.

В 2023 году благодаря активной работе муниципальных образований и жителей было выявлено более 1,5 тыс. очагов борщевика на общей площади свыше 3,6 тыс. га. Эти территории будут обработаны в два этапа в нынешнем году. Работа по первому этапу ведется во всех муниципалитетах и будет завершена в срок до 15 июня.

Обращения граждан, касающиеся борьбы с борщевиком, находятся на контроле профильного министерства и глав муниципальных образований.

Для повышения эффективности проводимой работы региональный минсельхоз внедряет современные цифровые решения в части обнаружения и учета очагов произрастания борщевика.

Дмитрий Миляев поручил Алексею Степину держать вопрос по недопущению распространения борщевика на постоянном контроле.