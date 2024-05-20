  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Установлен автомобиль, на котором передвигаются «стрелки с М4» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В следственные отделы в Узловой и Донском назначены новые руководители
Фото Следственного комитета по Тульской области.

В следственные отделы в Узловой и Донском назначены новые руководители

О кадровых перестановках объявили в Следственном комитете по Тульской области.

Приказом СК РФ на должность руководителя следственного отдела по городу Донскому следственного управления СК России по Тульской области назначен Андрей Михайлович Мишин. Ранее Мишин замещал должность следователя по особо важным делам (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел.

Также приказом СК РФ на должность руководителя следственного отдела по городу Узловой следственного управления СК России по Тульской области назначен Евгений Юрьевич Синконен. Ранее Синконен замещал должность заместителя руководителя следственного отдела по городу Новомосковску.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне заместитель руководителя следственного управления Роман Кошкин представил новых руководителей территориальных подразделений коллегам из МВД, ФСИН, прокуратуры и районной администрации.

— Уверен, что компетентность и высокое чувство ответственности, а также преданность служебному долгу позволят вновь назначенным руководителям следственных отделов решать стоящие перед Следственным комитетом России задачи на высоком уровне, — отметил заместитель руководителя следственного управления.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:19 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Следственный комитет

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей
В 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей
Финансовый университет и ВТБ открыли весеннюю школу по финансам и кредиту
Финансовый университет и ВТБ открыли весеннюю школу по финансам и кредиту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.