В следственные отделы в Узловой и Донском назначены новые руководители

Фото Следственного комитета по Тульской области.

О кадровых перестановках объявили в Следственном комитете по Тульской области.

Приказом СК РФ на должность руководителя следственного отдела по городу Донскому следственного управления СК России по Тульской области назначен Андрей Михайлович Мишин. Ранее Мишин замещал должность следователя по особо важным делам (по расследованию преступлений прошлых лет) первого отдела по расследованию особо важных дел.

Также приказом СК РФ на должность руководителя следственного отдела по городу Узловой следственного управления СК России по Тульской области назначен Евгений Юрьевич Синконен. Ранее Синконен замещал должность заместителя руководителя следственного отдела по городу Новомосковску.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне заместитель руководителя следственного управления Роман Кошкин представил новых руководителей территориальных подразделений коллегам из МВД, ФСИН, прокуратуры и районной администрации.

— Уверен, что компетентность и высокое чувство ответственности, а также преданность служебному долгу позволят вновь назначенным руководителям следственных отделов решать стоящие перед Следственным комитетом России задачи на высоком уровне, — отметил заместитель руководителя следственного управления.