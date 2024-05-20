Туляки: «Почему не открывают парковку на площади Ленина?»

Фото очевидцев.

Парковку на главной площади города закрыли 8 апреля — площадь не видела ремонта 10 лет. К маю работы завершили, и военный парад 9 мая прошел по уже новому асфальту.

Однако уже конец мая, а парковку на площади так и не открыли. Горожане интересуются: откроют ли ее вообще или под шумок ликвидируют? С таким вопросом туляки обращаются в редакцию Myslo.

По нашей информации, парковку непременно откроют, причем довольно скоро: в настоящий момент идет приемка и обмен документами с подрядной организацией. После окончания всех необходимых процедур на отведенном под паркинг участке снова можно будет ставить автомобили.