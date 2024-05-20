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На время ремонта трамвайных путей на ул. Воздухофлотской увеличат количество единиц общественного транспорта
Фото Алексея Пирязева.

На время ремонта трамвайных путей на ул. Воздухофлотской увеличат количество единиц общественного транспорта

Речь идет о маршрутах №26, 38, 12/15.

Сегодня, 20 мая, глава городской администрации Илья Беспалов провел совещание по вопросам организации дорожного движения в областной столице.

В конце мая планируется приступить к замене трамвайных путей на ул. Воздухофлотской. В связи с этим Илья Беспалов ранее поручал профильному управлению проработать схему и график движения общественного транспорта, что минимизировать неудобства туляков на время проведения ремонта.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин доложил, что на ряде автобусных маршрутов будет увеличено количество единиц транспорта. Так, на маршрутах № 26 «Микрорайон Петровский квартал — Посёлок Западный», № 38 «Посёлок Басово-Прудный — Завод торгового оборудования» будет добавлено по 1 автобусу, на 2 единицы больше будет выходить по маршруту № 12/15 «Морозовка — Микрорайон Петровский квартал».

Существующие автобусные остановки на ул. Кабакова и Одоевском шоссе, ул. Болотова расположены в пешеходной доступности 250 метров от ул. Воздухофлотской.

Дополнительно планируется устройство временного остановочного пункта на пересечении улиц Болотова и Воздухофлотской.

Во время ремонта также будет проводиться мониторинг транспортной доступности населения, чтобы при необходимости скорректировать работу компаний-перевозчиков.

О сроках начала ремонта и изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

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сегодня, в 18:05 +1
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