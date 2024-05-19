Где в Туле не будет электричества 20 мая

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Металлистов, 2, 16, 19, 21

ул. Союзная, 5

ул. Благовещенская, 6, 9

п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 22, 27

ул.Вознесенского,1

Пр. Ленина ,133б,133а

С 9:30 до 14:00 в п. Горелки: