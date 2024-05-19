Где в Туле не будет электричества 20 мая

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Металлистов, 2, 16, 19, 21
- ул. Союзная, 5
- ул. Благовещенская, 6, 9
- п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 22, 27
- ул.Вознесенского,1
- Пр. Ленина ,133б,133а
С 9:30 до 14:00 в п. Горелки:
- ул. Партизанская, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 7-а;
- ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 16-а;
- ул. Весенняя, 1-12;
- ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а, 7-а, 8-а;
- Московское ш., 2-30 (чётн.), 2-л, 2-и, 2-м, 6-а;
- ул. Большая;
- СНТ "Сад-ТОЗ";
- мкр Солнечный: 2-й-3-й-4-й-5-й-6-й-7-й Солнечные пр-ды