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Где в Туле не будет электричества 20 мая

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Металлистов, 2, 16, 19, 21
  • ул. Союзная, 5
  • ул. Благовещенская, 6, 9
  • п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 22, 27
  • ул.Вознесенского,1
  • Пр. Ленина ,133б,133а

С 9:30 до 14:00 в п. Горелки:

  • ул. Партизанская, 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 7-а;
  • ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 16-а;
  • ул. Весенняя, 1-12;
  • ул. Ракетная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а, 7-а, 8-а;
  • Московское ш., 2-30 (чётн.), 2-л, 2-и, 2-м, 6-а;
  • ул. Большая;
  • СНТ "Сад-ТОЗ";
  • мкр Солнечный: 2-й-3-й-4-й-5-й-6-й-7-й Солнечные пр-ды

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