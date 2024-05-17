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Охраняется государством: в Белеве брат с сестрой 14 лет ютятся в руинах исторического дома

Охраняется государством: в Белеве брат с сестрой 14 лет ютятся в руинах исторического дома

Когда один подъезд рухнул, людей переселили в соседний.

«У нас все есть, если тебе ничего не надо»

В 2008 году страшный пожар практически уничтожил двухэтажный дом на улице Карла Маркса в Белеве, в котором жили 53-летняя Юлия Уланова и её 45-летний брат Марк. Два года женщина мыкалась по съемным квартирам, дожидаясь хоть какого-то жилья от администрации. В 2010 году её наконец-то «осчастливили» — разрешили вернуться в полуразрушенное здание, часть которого тот самый пожар миновал.

— Заехали мы сюда еще в 1997 году. Домик был относительно крепенький. А десять лет спустя здесь поселились мигранты, которые в скором времени благополучно спалили свою квартиру. Пожарные основательно пролили очаг возгорания, в подъезде рухнул потолок, и жить тут стало невозможно, сами понимаете.

Я обивала пороги администрации, пока мне не предоставили бумажку, согласно которой я могу жить в соседнем подъезде аварийного дома, — рассказывает Юлия (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. авт.).

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Соседи Юлии и Марка, не дожидаясь помощи чиновников, один за другим съехали, так что брат с сестрой остались практически в гордом одиночестве. Компанию им составляют собаки, которых хотели усыпить, но обожающий животных Марк спас их.

Дом 1872 года постройки постепенно рассыпался, и сейчас даже находиться около него довольно неуютно. Что уж говорить о том, чтобы жить в таких условиях...

— Из удобств у нас имеется вода — во дворе стоит колонка, — говорит Марк. — Отопление печное, туалет на улице. Интернета нет, зато электричество пока работает, слава богу.

Как говорится, у нас все есть, если тебе ничего не надо.

Мы несколько раз обращались в администрацию, но никаких подвижек нет. Зато сестра каждые полгода отчитывается перед ними за предоставленный нам закуток.

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Проблемы доверия

В администрации Белева, в свою очередь, уверяют, что Юлия ни разу не жаловалась и заявлений никаких не подавала. А в соседний подъезд разрушенного дома её и вовсе переселила управляющая компания — МУП «Белевское коммунальное хозяйство»:

— Мы сейчас все досконально изучили и не нашли жалоб на условия проживания. Если бы она обратилась к нам раньше, мы бы и раньше все это отработали. Сейчас ее вопрос у нас в приоритете. Без жилья она не останется, поверьте.

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При этом сама Юлия говорит, что в администрации немножечко завираются — последний раз вопрос о состоянии дома по улице Карла Маркса она поднимала в прошлом марте:

— Пришла на приём к какому-то депутату — хоть убей, не помню фамилию его. Объяснила ситуацию, показала фотографии. Он говорил, что условия для проживания ужасные, тем более что наш дом — оказывается, объект культурного наследия. Говорил, что здание нужно реставрировать. А после разговора — пропал. Больше к чиновникам я не ходила — нет им никакой веры. Я очень удивилась, когда ко мне обратились из ОНФ. После их визита о нашем бедственном положении и узнала вся страна — публикация о нас появилась в федеральном СМИ!

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Проверки и отсутствие маневренного фонда

После того как с Юлией и Марком побеседовали активисты «Народного фронта», этой историей заинтересовались как в прокуратуре, так и в Следственном комитете:

— В декабре 2023 года по результатам обследования указанного дома экспертная комиссия сделала вывод о наличии в нем признаков аварийности. Однако, вопреки требованиям действующего законодательства, местной администрацией до сих пор не решен вопрос о признании дома аварийным, подлежащим сносу либо реконструкции, что дало бы Юлии право улучшить жилищные условия, — рассказали Myslo в пресс-службе региональной прокуратуры.

Стоит отметить, что в Белёве в принципе отсутствует маневренный фонд, предназначенный для жителей аварийных домов. Об этом стало известно еще в феврале в ходе рутинной прокурорской проверки:

— Установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства орган местного самоуправления не создал маневренный фонд, предназначенный для временного проживания, в том числе в связи с признанием жилого помещения аварийным. По результатам проверки главе администрации внесено представление. Маневренный фонд обязаны создать до 1 июня. 

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Надежда на лучшее

А по соседству с Юлией и Марком, также в объекте культурного наследия, начисто лишенным удобств, проживает инвалид I группы — 40-летняя Марина Толбанова. 

— Я погорелица. Мой дом сгорел еще в 2001 году, — говорит женщина. — Несколько лет добивалась временного жилья, пока мне не выделили каморку на ул. Карла Маркса, 100. Это бывший флигель какой-то усадьбы. Согласилась заехать сюда, но не подозревала, что тут удобств нет от слова совсем. Сама я незрячая — представьте сами, насколько комфортно мне живется в домике, где нет туалета, ванной, а топить приходится дровами.

Такое ощущение, что сюда ссылают всех, кто не может постоять за себя. Мол, скажите спасибо, что не на помойку выкинули вообще.

Одна надежда — может, сейчас комиссия какая и к нам зайдет, признает дом аварийным и непригодным для жизни.

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После шумихи, которую подняли СМИ, здание, в котором существуют Юлия и Марк, признают аварийным уже в конце мая. Так как их дом является объектом культурного наследия, его не снесут, а отреставрируют, несмотря на то, что внутри он полностью разрушен, а крыша давным-давно прогнила и обрушилась сразу в нескольких местах.

— Как по мне — так снести эту дребедень, без разницы, культурная она или нет, — подытоживает Марк. — Вы же не будете ржавый и побывавший в ДТП автомобиль реставрировать — проще купить новый, наверное... В любом случае будем ждать и надеяться, что еще сможем пожить в человеческих условиях, а не опасаться каждую ночь, что нас придавит обломками дома.

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сегодня, в 16:11 +4
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