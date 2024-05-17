По делу начальника управления миграционной службы УМВД задержано 15 человек

Ранее мы писали, что в Туле задержан начальник управления миграционной службы УМВД Денис Оськин и три его заместителя. Их разрабатывают на предмет участия в организации ОПГ, которая за три года нелегально поставила на учет более 700 мигрантов.

Подельниками задержанных выступают 11 человек, и это еще не всё — разработка продолжается.

Мы обратились за комментарием в региональный Следственный комитет, где пояснили, что в настоящий момент по данному факту возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям «Организация незаконной миграции» и «Превышение должностных полномочий». С задержанными работают следователи, проводятся обыски в жилищах и офисах.



