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В Туле подвели итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
Фото УФСИН России по Тульской области.

В Туле подвели итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Команды-победительницы представят Тульскую область в окружном полуфинале.

С 15 по 16 мая в парк-отеле «Шахтер» 520 активистов Движения Первых принимали участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». 52 команды выполняли задания на знание отечественной истории, основ военной журналистики, военно-полевой медицины, преодолевали военизированную полосу препятствий, управляли БПЛА.
 
Тульскую область в окружном полуфинале представят:
 
  • средняя возрастная категория (10-13 лет) — команда «Защитник Тула»МБОУ «Центр образования № 12»;
  • старшая возрастная категория (14-17 лет) — команда ВПК «Звезда71», МБОУ «ЦО-гимназия № 11 им. А. и О. Трояновских».

Всероссийский финал состоится в сентябре. За звание лучших в нем сразятся
участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.

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