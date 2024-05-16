В Туле подвели итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

С 15 по 16 мая в парк-отеле «Шахтер» 520 активистов Движения Первых принимали участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». 52 команды выполняли задания на знание отечественной истории, основ военной журналистики, военно-полевой медицины, преодолевали военизированную полосу препятствий, управляли БПЛА.
Тульскую область в окружном полуфинале представят:
- средняя возрастная категория (10-13 лет) — команда «Защитник Тула», МБОУ «Центр образования № 12»;
- старшая возрастная категория (14-17 лет) — команда ВПК «Звезда71», МБОУ «ЦО-гимназия № 11 им. А. и О. Трояновских».
Всероссийский финал состоится в сентябре. За звание лучших в нем сразятся
участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.