В Туле подвели итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

С 15 по 16 мая в парк-отеле «Шахтер» 520 активистов Движения Первых принимали участие в региональном этапе Всероссийской военно- патриотической игры «Зарница 2.0». 52 команды выполняли задания на знание о течественной истории, основ военной журналистики, военно-полевой медицины, преодолевали военизированную полосу препятствий, управляли БПЛА.

Тульскую область в окружном полуфинале представят:

средняя возрастная категория (10-13 лет) — команда «Защитник Тула» , МБОУ «Центр образования № 12»;

старшая возрастная категория (14-17 лет) — команда ВПК «Звезда71», МБОУ «ЦО-гимназия № 11 им. А. и О. Трояновских».

Всероссийский финал состоится в сентябре. За звание лучших в нем сразятся

участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачетах.