В Туле определят победителей проекта «Завод»

Проекта организован совместно с петербургской арт-резиденцией «Дом молодежи «Пулковец» в рамках соглашения о сотрудничестве сети арт-резиденций «Таврида.АРТ».

На концерте прозвучат авторские песни 13 лучших участников-исполнителей проекта. Члены жюри определят победителей и будущих обладателей сертификата на студийную запись.

Чтобы стать зрителем, желающим необходимо пройти регистрацию по ссылке. Вопросы можно задать в сообщениях группы арт-резиденции «Родина».

Проект «Завод» стартовал в Туле в марте для поддержки наиболее одарённых авторов-исполнителей среди тульской молодёжи и предоставлении им возможности для творческой самореализации. Он включил в себя образовательный модуль, на котором эксперты провели мастер-классы по вокалу, сценическому движению, написанию песен, музыкальному менеджменту и праву. На участие в проекте было подано 49 заявок.