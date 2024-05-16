Житель Шатска умыкнул у пьяного товарища банковскую карту и потратил с неё почти 60 тысяч рублей

26 января 2024 года в Шатске двое мужчин распивали алкоголь. На почве опьянения они разругались, и потерпевший ушёл домой, забыв у преступника своё портмоне. В нём тот нашёл банковскую карту и принялся тратить с неё деньги: купил в продуктовых магазинах продукты питания, бытовые предметы на общую сумму 7964,78 рубля, а также обналичил ещё 50 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся и возместил причиненный потерпевшему ущерб. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.