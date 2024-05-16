Житель Шатска умыкнул у пьяного товарища банковскую карту и потратил с неё почти 60 тысяч рублей

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26 января 2024 года в Шатске двое мужчин распивали алкоголь. На почве опьянения они разругались, и потерпевший ушёл домой, забыв у преступника своё портмоне. В нём тот нашёл банковскую карту и принялся тратить с неё деньги: купил в продуктовых магазинах продукты питания, бытовые предметы на общую сумму 7964,78 рубля, а также обналичил ещё 50 000 рублей.