В Туле спасатели МЧС вскрывали двери, бегали по горячим лабиринтам и спасали «пострадавших»

В среду, 15 мая, на стадионе пожарных и спасателей в Туле проходит финальный этап соревнований среди сотрудников газодымозащитной службы (ГДЗС), проводимых в рамках смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы территориального пожарно-спасательного гарнизона Тульской области» в 2024 году.

В финальный этап вышли 10 звеньев ГДЗС, став победителями первого этапа смотра-конкурса.

Газодымозащитники в непригодной для дыхания среде проходят лабиринты

теплодымокамеры и на манекене демонстрируют мастерство спасения пострадавших из задымленного помещения.

Далее надо преодолеть «полосу психологической подготовки пожарных»: провести боевое развертывание пожарных рукавов, вскрыть бензорезом дверь, пройти полосу препятствий и поразить струёй воды мишень (условный очаг возгорания).

Последним этапом соревнований является установка трехколенной лестницы в окно третьего этажа учебной башни и спуск на спасательной веревке манекена-«пострадавшего».

Сейчас соревнования еще в самом разгаре. Победители будут известны только к вечеру.