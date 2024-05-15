В Туле некомплект штата полицейских – 23%

Фото Алексея Пирязева.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что на сегодняшний день в ведомстве не хватает 152 тыс. человек личного состава. И цифра эта с каждым годом увеличивается: конце 2022 года он сообщал о нехватке 90 тысяч человек, в конце 2023 года — 100 тысяч человек.

По его словам, в среднем по стране патрульно-постовая — некомплект 26%, следователей — 21%, уголовный розыск — 20%.

«Если взять по регионам, то, например, в Костромской области, недалеко от столичного региона, в патрульно-постовой службе в ряде районов некомплект 90%. Это означает, что их там вообще нету. Уголовного розыска — 53%. Тула — буквально соседний регион со столичным — 23%. О чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что один сотрудник органов внутренних дел работает за четверых», — сообщил Колокольцев.

Одна из причин сокращения штата — необходимость увеличения зарплаты.

«Мы не можем напечатать деньги и увеличить заработную плату как основной мотив для привлечения на службу в органы внутренних дел. А ситуация — она не просто изменилась, она усугубилась», — сообщил министр.