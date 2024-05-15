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В России могут ввести федеральный стандарт доли расходов граждан на ЖКУ
фото с сайта ru.freepik.com

В России могут ввести федеральный стандарт доли расходов граждан на ЖКУ

Госдума рассмотрит поправки в статью 159 Жилищного кодекса РФ.

По данным Росстата общая сумма долгов населения за жилищно- коммунальные услуги в 2023 году рекордно выросла на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и негативно сказываются на состоянии отрасли в целом.

«Рост долгов объясняется тем, что ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не учитывает динамики доходов населения. В таких условиях у малоимущих семей зачастую нет возможности заплатить за ЖКУ. Полагаем, что в нынешней ситуации стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Необходимо расширить группы лиц, которые могут получать субсидии, а также пересмотреть для них порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Сейчас, согласно ст. 159 Жилищного кодекса РФ, если расходы на квартплату превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, то возникает право на получение субсидии. Условие одно: отсутствие у них задолженности по оплате "коммуналки".

На данный момент федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКУ составляет 22%. Регионы при желании могут снижать эту планку, но принятие такого решения зависит от финансовой обеспеченности местного бюджета.

Обеспеченные регионы (Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Уфа и др.) имеют возможность снижения порога оплаты услуг ЖКХ, однако, в большинстве субъектов она не снижена.

«При этом создается парадоксальная ситуация, когда в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни. Например, в Москве, региональный стандарт в совокупном доходе семьи установлен в размере 10%, а в соседней Московской области – 22%. В некоторых субъектах РФ (Краснодарский край, Пермский край) для оказания помощи одиноким пенсионерам и многодетным семьям максимально допустимую долю их расходов установили ниже, чем для всех остальных граждан», – утоняется в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 159 ЖК РФ новой частью, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов на ЖКУ:

  • для одиноких пенсионеров и многодетных семей – 10%
  • для всех остальных граждан — 15%.

Ожидается, что установление пониженного лимита расходов на оплату жилья позволит большему числу граждан получать помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Если законопроект одобрят, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Автор:
сегодня, в 18:23 0
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