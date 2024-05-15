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Более 500 детей и подростков сыграют в Тульской области в «Зарницу 2.0»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Более 500 детей и подростков сыграют в Тульской области в «Зарницу 2.0»

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры стартовал сегодня в парке-отеле «Шахтер».

«Зарница 2.0» – масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий. Проект включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В апреле в Тульской области проходил муниципальный этап игры, участниками которого стали более 4500 школьников из всех муниципалитетов региона. Были определены 52 лучшие команды в возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет.

Для участия в региональном этапе в «Шахтер» приехали 520 активистов Российского движения детей и молодежи. Участников и наставников игры приветствовала зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова.

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– «Зарница» это легендарная советская игра, которая вернулась к нам в современном формате с использованием цифровых технологий. Вы будете защищать честь своего муниципалитета на региональном этапе соревнований. Уверена, что вы достойно пройдете все испытания, покажете ловкость, мужество и готовность стать защитниками Родины, – сказала Ольга Гремякова.

Участников ждут испытания в дисциплинах «Военно-полевая (тактическая) медицина», «Инженерно-саперное дело», «Основы управления и противодействия БПЛА», «Кибербезопасность, фактчекинг и противодействие фейковой информации», «Знание Отечественной истории», «Оказание первой помощи», «Военизированная полоса препятствий» и др.

На региональном этапе определятся отряды-победители, которые летом представят Тульскую область в окружном полуфинале. Всероссийский финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.

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