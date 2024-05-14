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10 крупных работодателей Тульской области проведут открытый отбор в Центре занятости населения

10 крупных работодателей Тульской области проведут открытый отбор в Центре занятости населения

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ТО «ЦЗН ТО».

Мероприятия состоятся 16 мая в здании Кадрового центра «Работа России».

Открытый отбор позволит каждому соискателю пройти собеседование
сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повысит
шансы на трудоустройство.

Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем не будет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Так, 16 мая с 14 до 16 часов в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу ул. Демонстрации, 34 соискателей будут ждать:

  • ПАО «Сбербанк»;
  • Тульская дистанция пути филиала ОАО «РЖД»;
  • АО «Фрешфудсистем»;
  • ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»;
  • ПАО «Мобильные телесистемы»;
  • Управление федеральной службы судебных приставов по ТО;
  • ООО «Мир стекла»;
  • ПАО «Ростелеком Тульский филиал»;
  • АО «Газпром газораспределение Тула»;
  • Филиал ОАО «РЖД» Эксплуатационное вагонное депо Тула.

Также с 10 часов начнется собеседование на территории работодателя одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса на ул. Коминтерна, 24.

Тулякам предложат следующие вакансии: инженер-конструктор, термист, токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчик, слесарь-ремонтник.

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