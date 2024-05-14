10 крупных работодателей Тульской области проведут открытый отбор в Центре занятости населения

Мероприятия состоятся 16 мая в здании Кадрового центра «Работа России».
Открытый отбор позволит каждому соискателю пройти собеседование
сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повысит
шансы на трудоустройство.
Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем не будет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Так, 16 мая с 14 до 16 часов в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу ул. Демонстрации, 34 соискателей будут ждать:
- ПАО «Сбербанк»;
- Тульская дистанция пути филиала ОАО «РЖД»;
- АО «Фрешфудсистем»;
- ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»;
- ПАО «Мобильные телесистемы»;
- Управление федеральной службы судебных приставов по ТО;
- ООО «Мир стекла»;
- ПАО «Ростелеком Тульский филиал»;
- АО «Газпром газораспределение Тула»;
- Филиал ОАО «РЖД» Эксплуатационное вагонное депо Тула.
Также с 10 часов начнется собеседование на территории работодателя одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса на ул. Коминтерна, 24.
Тулякам предложат следующие вакансии: инженер-конструктор, термист, токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчик, слесарь-ремонтник.