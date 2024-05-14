10 крупных работодателей Тульской области проведут открытый отбор в Центре занятости населения

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ТО «ЦЗН ТО».

Мероприятия состоятся 16 мая в здании Кадрового центра «Работа России».



Открытый отбор позволит каждому соискателю пройти собеседование

сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повысит

шансы на трудоустройство.

Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем не будет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.



Так, 16 мая с 14 до 16 часов в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу ул. Демонстрации, 34 соискателей будут ждать:

ПАО «Сбербанк»;

Тульская дистанция пути филиала ОАО «РЖД»;

АО «Фрешфудсистем»;

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки»;

ПАО «Мобильные телесистемы»;

Управление федеральной службы судебных приставов по ТО;

ООО «Мир стекла»;

ПАО «Ростелеком Тульский филиал»;

АО «Газпром газораспределение Тула»;

Филиал ОАО «РЖД» Эксплуатационное вагонное депо Тула.

Также с 10 часов начнется собеседование на территории работодателя одного из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса на ул. Коминтерна, 24.



Тулякам предложат следующие вакансии: инженер-конструктор, термист, токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчик, слесарь-ремонтник.