Тулякам показали фильм об освобождении Артемовска

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В Тульском военно-историческом музее школьники и студенты увидели картины «Полундра!» и «Я иду домой». Первая посвящена морской пехоте России. Вторая – об истории заместителя командира разведывательного взвода, который освобождает Артемовск, выводя стариков, женщин и детей из-под обстрелов.

В конгресс-центре парка «Патриот» прошёл показ картины «Командир», снятой по мотивам книги мемуаров Геннадия Зайцева «Альфа – моя судьба». Это история об освобождении школьников из захваченного террористами автобуса в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в 1988 году. Руководил операцией по спасению Геннадий Зайцев – командир Группы «А», Герой Советского Союза.

Во время кинопоказов состоялись встречи с создателями фильмов. Они рассказали о съёмочном процессе и ответили на вопросы. Напоминаем афишу кинопоказов в Тульском музейном объединении.

17 мая

14.00 – Парк «Патриот», конгресс-центр – сериал «20/22», 2024 год. Творческая встреча с авторами Андреем Симоновым и Ринатом Есеналиевым.

17.00 – Парк «Патриот», конгресс-центр – сериал «Банда «Зиг Заг», 2023 год.

18 мая

12.00 – Атриум Тульского Кремля, экспозиция «Солдатские письма» – фильм «Офлаг XIII-B», 2022 год. Встреча с членом Сербской киноакадемии Йованом Марковичем.

14.00 – Атриум Тульского Кремля, экспозиция «Солдатские письма» – обучающая площадка «Шаг навстречу кино». Встречу «Такая профессия актер» проводит актриса театра Российской Армии, заслуженная артистка России Анастасия Бусыгина.