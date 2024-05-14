Центр «Созвездие» приглашает юных туляков в 9 класс

Фото из архива Myslo

Приём документов пройдёт с 20 по 29 мая. Затем юным вундеркиндам предстоит пройти очное собеседование.

В субботу, 18 мая, в 11.00, в ЦПОД «Созвездие» пройдет ознакомительный День открытых дверей для школьников, желающих поступить в 9 класс. Школьники и их родители познакомятся с направлениями работы «Созвездия» и правилами приема.

Уточняется, что обучение в 9 классе будет вестись по двум профилям: технологическому и естественно-научному.

С 20 по 29 мая Центр будет принимать документы от желающих: мотивационное письмо и портфолио достижений следует отправлять на электронный адрес [email protected].

1 июня в 10.00 для желающих учиться в Центре пройдет очный конкурс академических достижений «Потенциал» (выпускники 8 класса). 10 июня по итогам конкурсного отбора будет опубликован рейтинг кандидатов.

C 11 по 13 июня будут рассматриваться апелляции. Приказ о зачислении в «Созвездие» будет издан не позднее 15 июня.