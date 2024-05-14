  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» объявляет набор в 9 класс - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Центр «Созвездие» приглашает юных туляков в 9 класс
Фото из архива Myslo

Центр «Созвездие» приглашает юных туляков в 9 класс

Приём документов пройдёт с 20 по 29 мая. Затем юным вундеркиндам предстоит пройти очное собеседование.

В субботу, 18 мая, в 11.00, в ЦПОД «Созвездие» пройдет ознакомительный День открытых дверей для школьников, желающих поступить в 9 класс. Школьники и их родители познакомятся с направлениями работы «Созвездия» и правилами приема.

Уточняется, что обучение в 9 классе будет вестись по двум профилям: технологическому и естественно-научному. 

С 20 по 29 мая Центр будет принимать документы от желающих: мотивационное письмо и портфолио достижений следует отправлять на электронный адрес [email protected].

1 июня в 10.00 для желающих учиться в Центре пройдет очный конкурс академических достижений «Потенциал» (выпускники 8 класса). 10 июня по итогам конкурсного отбора будет опубликован рейтинг кандидатов.

C 11 по 13 июня будут рассматриваться апелляции. Приказ о зачислении в  «Созвездие» будет издан не позднее 15 июня.

Адрес: г. Новомосковск, ул. Кирова, д. 18, телефон: +7(910)156-43-64.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
школаЦентр поддержки одаренных детей Созвездиенабор в 9 классобразование
Место
Тульская областьНовомосковск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 15 мая
Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 15 мая
Тулякам показали фильм об освобождении Артемовска
Тулякам показали фильм об освобождении Артемовска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.