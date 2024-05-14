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Нового губернатора Тульской области туляки выберут в сентябре

Нового губернатора Тульской области туляки выберут в сентябре

Выборы пройдут в единый день голосования.

«Выборы губернатора Тульской области пройдут в единый день голосования в сентябре», — сообщили в ЦИК РФ.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2024 года в РФ пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов и множество выборов на муниципальном уровне.

14 мая Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником. Соответствующий указ подписан. Дюмина освободили от занимаемой должности. Временно исполнять обязанности главы региона до выборов будет Дмитрий Миляев, ранее занимавший кресло первого зам. губернатора.

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