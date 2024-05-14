15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Жителей просят заранее запастись водой. Где отключат ресурс и где будут раздавать воду?

15 мая с 8.00 до 00.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:

В Пролетарском районе:

ул. Пролетарская,

ул. Степанова,

ул. Декабристов,

ул. Марата,

ул. Плеханова,

ул. Гармонная,

ул. Замочная,

ул. Кирова,

ул. Чапаева,

ул. Калинина,

ул. Епифанская,

ул. Металлургов, 89, 106, 108,

ул. Ложевая,

ул. Серова,

ул. Осташова,

ул. Каракозова,

ул. Вяземская,

Веневское шоссе,

ул. Сызранская,

ул. Индустриальная,

ул. К. Маркса,

Демидовская плотина.

В Центральном районе:

ул. Кауля,

ул. Оборонная,

ул. Староникитская,

ул. Новомосковская,

ул. Ак.Павлова, д. 34-г,

М. Смирнова,

ул. Пирогова,

ул. Тургеневская,

ул. Пушкинская,

ул. Советская,

ул. Рязанская,

ЖК «Суворовский»,

ЖК «Левобережный»,

ЖК «Времена года»

Юго-Восточный микрорайон,

пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам:

ул. Советская,

ул. Ленина,

ул. Бр. Жабровых

ул. Лейтейзена,

Красноармейский проспект,

ул. Ф. Смирнова,

ул. Сойфера,

ул. Мосина,

ул. Революции,

ул. Фрунзе.

п. Менделевский,

п. Южный,

п. Трудовой,

п. Восточный,

п. Угольный,

п. Октябрьский.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.

По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Где будут раздавать воду?

Советский округ

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:

Красноармейский проспект, д.1

ул. Фрунзе, 15

ул. Сойфера/ул. Лейтейзена

ул. Братьев Жабровых, 8

ул. Фрунзе, 22

ул. Революции, 35-а

ул. Сойфера, 6, корпус 2

Центральный округ

Выдача воды из автомобилей:

9.00 -12.00 - ул. Ак. Павлова, 34-г

13.00 - 21.00 - 2-й Восточный проезд, 2

9.00 - 21.00 - п. Южный, ул. Клубная, 1

Выдача воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:

ул. Новомосковская, 11

ул. Кауля, 10

ул. Кауля, 11

ул. Оборонная,18/Войкова,6

ул. Левобережный, Восточная, между д. 9 и д.11

ул. Новомосковская, 10

ул. ул. Аркадия Шипунова, 42

ул. Староникитская,105

ул. Ак. Насоновой, 9-а (ЖК "Авангард")

Басово, ул. Центральная, 18

Пролетарский округ



Выдача воды из автомобилей:

9.00 - 12.00, 17.00-19.00 - ул. Пролетарская, 22

13.00 - 16.00, 19.30 -21.00 - ул. Ложевая, 125А

9.00-12.00, 17.00-19.00 - ул. Калинина, 10А

13.00-16.00, 19.30-21.00 - ул. Металлургов, 87

Выдача воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00: