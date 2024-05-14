15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

15 мая с 8.00 до 00.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:
В Пролетарском районе:
- ул. Пролетарская,
- ул. Степанова,
- ул. Декабристов,
- ул. Марата,
- ул. Плеханова,
- ул. Гармонная,
- ул. Замочная,
- ул. Кирова,
- ул. Чапаева,
- ул. Калинина,
- ул. Епифанская,
- ул. Металлургов, 89, 106, 108,
- ул. Ложевая,
- ул. Серова,
- ул. Осташова,
- ул. Каракозова,
- ул. Вяземская,
- Веневское шоссе,
- ул. Сызранская,
- ул. Индустриальная,
- ул. К. Маркса,
- Демидовская плотина.
В Центральном районе:
- ул. Кауля,
- ул. Оборонная,
- ул. Староникитская,
- ул. Новомосковская,
- ул. Ак.Павлова, д. 34-г,
- М. Смирнова,
- ул. Пирогова,
- ул. Тургеневская,
- ул. Пушкинская,
- ул. Советская,
- ул. Рязанская,
- ЖК «Суворовский»,
- ЖК «Левобережный»,
- ЖК «Времена года»
- Юго-Восточный микрорайон,
- пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово.
Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам:
- ул. Советская,
- ул. Ленина,
- ул. Бр. Жабровых
- ул. Лейтейзена,
- Красноармейский проспект,
- ул. Ф. Смирнова,
- ул. Сойфера,
- ул. Мосина,
- ул. Революции,
- ул. Фрунзе.
- п. Менделевский,
- п. Южный,
- п. Трудовой,
- п. Восточный,
- п. Угольный,
- п. Октябрьский.
Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.
По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Где будут раздавать воду?
Советский округ
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:
Красноармейский проспект, д.1
- ул. Фрунзе, 15
- ул. Сойфера/ул. Лейтейзена
- ул. Братьев Жабровых, 8
- ул. Фрунзе, 22
- ул. Революции, 35-а
- ул. Сойфера, 6, корпус 2
Центральный округ
Выдача воды из автомобилей:
- 9.00 -12.00 - ул. Ак. Павлова, 34-г
- 13.00 - 21.00 - 2-й Восточный проезд, 2
- 9.00 - 21.00 - п. Южный, ул. Клубная, 1
Выдача воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:
- ул. Новомосковская, 11
- ул. Кауля, 10
- ул. Кауля, 11
- ул. Оборонная,18/Войкова,6
- ул. Левобережный, Восточная, между д. 9 и д.11
- ул. Новомосковская, 10
- ул. ул. Аркадия Шипунова, 42
- ул. Староникитская,105
- ул. Ак. Насоновой, 9-а (ЖК "Авангард")
- Басово, ул. Центральная, 18
Пролетарский округ
Выдача воды из автомобилей:
- 9.00 - 12.00, 17.00-19.00 - ул. Пролетарская, 22
- 13.00 - 16.00, 19.30 -21.00 - ул. Ложевая, 125А
- 9.00-12.00, 17.00-19.00 - ул. Калинина, 10А
- 13.00-16.00, 19.30-21.00 - ул. Металлургов, 87
Выдача воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:
- ул. Марата, 24
- ул. Епифанская, 29
- ул. Калинина, 20, корпус 1
- ул. Ложевая, 147
- ул. Марата, 31-а
- ул. Ложевая, 130-д
- ул. Степанова, пересечение с ул. Плеханова
- ул. Кирова, 14