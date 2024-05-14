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15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

15 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

Жителей просят заранее запастись водой. Где отключат ресурс и где будут раздавать воду?

15 мая с 8.00 до 00.00 16 мая будет прекращена подача воды по следующим адресам:

В Пролетарском районе:

  • ул. Пролетарская,
  • ул. Степанова,
  • ул. Декабристов,
  • ул. Марата,
  • ул. Плеханова,
  • ул. Гармонная,
  • ул. Замочная,
  • ул. Кирова,
  • ул. Чапаева,
  • ул. Калинина,
  • ул. Епифанская,
  • ул. Металлургов, 89, 106, 108,
  • ул. Ложевая,
  • ул. Серова,
  • ул. Осташова,
  • ул. Каракозова,
  • ул. Вяземская,
  • Веневское шоссе,
  • ул. Сызранская,
  • ул. Индустриальная,
  • ул. К. Маркса,
  • Демидовская плотина.

В Центральном районе:

  • ул. Кауля,
  • ул. Оборонная,
  • ул. Староникитская,
  • ул. Новомосковская,
  • ул. Ак.Павлова, д. 34-г,
  • М. Смирнова,
  • ул. Пирогова,
  • ул. Тургеневская,
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Советская,
  • ул. Рязанская,
  • ЖК «Суворовский»,
  • ЖК «Левобережный»,
  • ЖК «Времена года»
  • Юго-Восточный микрорайон,
  • пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет по следующим адресам:

  • ул. Советская,
  • ул. Ленина,
  • ул. Бр. Жабровых
  • ул. Лейтейзена,
  • Красноармейский проспект,
  • ул. Ф. Смирнова,
  • ул. Сойфера,
  • ул. Мосина,
  • ул. Революции,
  • ул. Фрунзе.
  • п. Менделевский,
  • п. Южный,
  • п. Трудовой,
  • п. Восточный,
  • п. Угольный,
  • п. Октябрьский.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме.

По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

Где будут раздавать воду? 

Советский округ

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:

Красноармейский проспект, д.1

  • ул.  Фрунзе, 15
  • ул. Сойфера/ул. Лейтейзена
  • ул.  Братьев Жабровых, 8
  • ул.  Фрунзе, 22
  • ул.  Революции, 35-а
  • ул.  Сойфера, 6, корпус 2

Центральный округ 

Выдача воды из автомобилей:

  • 9.00 -12.00 - ул. Ак. Павлова, 34-г
  • 13.00 - 21.00 - 2-й Восточный проезд, 2
  • 9.00 - 21.00 - п. Южный, ул. Клубная, 1

Выдача воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:

  • ул. Новомосковская, 11
  • ул.  Кауля, 10
  • ул.  Кауля, 11
  • ул.  Оборонная,18/Войкова,6
  • ул.  Левобережный, Восточная, между д. 9 и д.11
  • ул.  Новомосковская, 10
  • ул.  ул. Аркадия Шипунова, 42
  • ул. Староникитская,105
  • ул. Ак. Насоновой, 9-а (ЖК "Авангард")
  • Басово, ул. Центральная, 18

Пролетарский округ
 

Выдача воды из автомобилей:

  • 9.00 - 12.00, 17.00-19.00 - ул. Пролетарская, 22
  • 13.00 - 16.00, 19.30 -21.00 - ул. Ложевая, 125А
  • 9.00-12.00, 17.00-19.00 - ул. Калинина, 10А
  • 13.00-16.00, 19.30-21.00 - ул. Металлургов, 87

Выдача воды из киосков «Ключ Здоровья» с 9.00 до 20.00:

  • ул.  Марата, 24
  • ул.  Епифанская, 29
  • ул.  Калинина, 20, корпус 1
  • ул.  Ложевая, 147
  • ул.  Марата, 31-а
  • ул.  Ложевая, 130-д
  • ул.  Степанова, пересечение с ул. Плеханова
  • ул. Кирова, 14

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