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Ремонт бывшего ДКЖ: в правительстве пообещали завершить работы до конца года
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Ремонт бывшего ДКЖ: в правительстве пообещали завершить работы до конца года

Ремонтные работы в здании Тульского областного центра молодежи обсудили на оперативном совещании в «белом доме».

Совещание прошло под председательством теперь уже врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Здание бывшего ДКЖ, построенное в 1934 году, долгое время находилось в плачевном состоянии: последняя комплексная реконструкция проводилась в 1955-м. 

Как рассказал министр молодежной политики Алексей Давлетшин, в конце 2022 года было заключено два контракта: на капремонт здания и на технологию сценического комплекса. Ремонт проводится за счет средств бюджета Тульской области.

Работы выполнены на 60%. Срок окончания – 23 декабря 2024 года.

На 80% восстановлен фасад здания и смонтирована подсветка. Отремонтированы межэтажные перекрытия, заменены ветхие деревянные перегородки, окна и участок наружной тепловой сети, ведутся укрепление и гидроизоляция фундамента, ремонт потолков.

Внутри здания строители полностью меняют все внутренние инженерные системы с учетом современных требований и правил безопасности.

Подрядчик уже начал работы по чистовой отделке внутренних помещений: шпаклевку стен, укладку напольных покрытий, монтаж дверей и светильников.

Весной и летом планируется благоустроить территорию, отремонтировать входные группы, пожарный резервуар и систему пожаротушения сцены, установить подстанцию.

Концертный зал на 800 мест сохранит классический интерьер и будет полностью оснащен необходимым световым и звуковым оборудованием, системой вентиляции и кондиционирования. Классический стиль сохранится и в вестибюле, холлах и гардеробной. Планируется, что в концертном зале будут проводиться не только концерты и выступления артистов, но и мероприятия областного центра молодежи (КВН, театральные постановки, танцевальные выступления, концерты, награждения, конкурсы, отборочные мероприятия, церемонии награждений).

В здании также появится три больших мультимедийных зала для форумов, конференций, панельных дискуссий. Колонный зал станет пространством для галерей. Новой точкой притяжения молодежи станет Арт-резиденция ДКЖ с коворкингом и арт-кафе.

Также в здании ДКЖ будут работать:

  • большой и малый балетные классы;
  • ресурсный центр по развитию добровольчества;
  • штаб «Движения первых»;
  • областной проектный офис;
  • областной медиацентр;
  • центр психологической помощи и кабинет индивидуальных консультаций и др.

«Объект должен быть сдан до конца года. И к этому времени необходимо решить все вопросы, включая благоустройство территории и обеспеченность кадрами», – подчеркнул Дмитрий Миляев.

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