Ремонт бывшего ДКЖ: в правительстве пообещали завершить работы до конца года

Совещание прошло под председательством теперь уже врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.
Здание бывшего ДКЖ, построенное в 1934 году, долгое время находилось в плачевном состоянии: последняя комплексная реконструкция проводилась в 1955-м.
Как рассказал министр молодежной политики Алексей Давлетшин, в конце 2022 года было заключено два контракта: на капремонт здания и на технологию сценического комплекса. Ремонт проводится за счет средств бюджета Тульской области.
Работы выполнены на 60%. Срок окончания – 23 декабря 2024 года.
На 80% восстановлен фасад здания и смонтирована подсветка. Отремонтированы межэтажные перекрытия, заменены ветхие деревянные перегородки, окна и участок наружной тепловой сети, ведутся укрепление и гидроизоляция фундамента, ремонт потолков.
Внутри здания строители полностью меняют все внутренние инженерные системы с учетом современных требований и правил безопасности.
Подрядчик уже начал работы по чистовой отделке внутренних помещений: шпаклевку стен, укладку напольных покрытий, монтаж дверей и светильников.
Весной и летом планируется благоустроить территорию, отремонтировать входные группы, пожарный резервуар и систему пожаротушения сцены, установить подстанцию.
Концертный зал на 800 мест сохранит классический интерьер и будет полностью оснащен необходимым световым и звуковым оборудованием, системой вентиляции и кондиционирования. Классический стиль сохранится и в вестибюле, холлах и гардеробной. Планируется, что в концертном зале будут проводиться не только концерты и выступления артистов, но и мероприятия областного центра молодежи (КВН, театральные постановки, танцевальные выступления, концерты, награждения, конкурсы, отборочные мероприятия, церемонии награждений).
В здании также появится три больших мультимедийных зала для форумов, конференций, панельных дискуссий. Колонный зал станет пространством для галерей. Новой точкой притяжения молодежи станет Арт-резиденция ДКЖ с коворкингом и арт-кафе.
Также в здании ДКЖ будут работать:
- большой и малый балетные классы;
- ресурсный центр по развитию добровольчества;
- штаб «Движения первых»;
- областной проектный офис;
- областной медиацентр;
- центр психологической помощи и кабинет индивидуальных консультаций и др.
«Объект должен быть сдан до конца года. И к этому времени необходимо решить все вопросы, включая благоустройство территории и обеспеченность кадрами», – подчеркнул Дмитрий Миляев.