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Тульский парк «Патриот» отметил 5-летие

Тульский парк «Патриот» отметил 5-летие

Первый в российских регионах аналог военно-патриотического парка «Патриот» в Алабино открылся в Туле 8 мая 2019 года.

С осени 2023 года парк входит в состав Тульского музейного объединения. За это время его посетили более 40 000 человек.

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«Патриот» — площадка для проведения различных культурно-образовательных мероприятий, праздников патриотической направленности. Здесь есть выставочное пространство, проводят уроки мужества и занятия по военно-тактической подготовке «Курс молодого бойца».

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В парке проходят мастер-классы, на которых желающие могут сплести маскировочные сети в помощь бойцам спецоперации.

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Сейчас в «Патриоте» представлено сразу три выставки. Одна из них посвящена 80-летию со дня образования 106-й дивизии ВДВ, рассказывает об истории боевого пути десантников. В экспозицию «Родная 106-я» вошли предметы из зоны специальной военной операции.

«Десять сталинских ударов» содержит информацию о всех десяти операциях в период с января по ноябрь 1944 года: Одесской, Крымской, Ясско-Кишеневской и других.

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