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На Оке задержали браконьера на лодке: мужчина ловил сетью рыбу
Фото ЛО МВД на водном транспорте.

На Оке задержали браконьера на лодке: мужчина ловил сетью рыбу

Незаконную добычу в районе поселка Ланьшинского пресекли сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте.

В акватории Оки в Заокском районе в ночное время сотрудниками ЛО МВД России на водном транспорте задержан 41-летний мужчина за незаконную добычу рыбы сетями. 

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Злоумышленник на резиновой надувной лодке с веслами установил сеть на миграционном пути к месту нереста. К моменту появления правоохранителей он успел выловить 34 особи различных видов рыб.

Своими действиями мужчина причинил ущерб государственным водным биологическим ресурсам на сумму 23 500 рублей.

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В отношении гражданина дознаватель возбудил уголовное дело по п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Событие
браконьерстворыба
Место
Тульская область

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