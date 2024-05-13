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Прокуратура внесла представление главе администрации города Болохово за несанкционированную свалку
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура внесла представление главе администрации города Болохово за несанкционированную свалку

Муниципалитет своевременно не убрал гору твердых коммунальных отходов.

Межрайонная прокуратура проверяет исполнение администрацией МО Болохово Киреевского района законодательства об охране окружающей среды.

Так, муниципалитет своевременно не ликвидировал несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, расположенную на земельном участке в МО Болохово, Шахта № 23. 

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— В целях устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура внесла главе муниципального образования представление, исполнение требований которого находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Кроме этого, должностное лицо администрации вызвано в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), — отметили в пресс-службе надзорного органа.

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