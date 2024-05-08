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В Туле закроют рынок «Хопёр»

В Туле закроют рынок «Хопёр»

Узнали, когда и почему.

Вслед за Центральным рынком, который в ближайшем будущем прекратит работу, в Туле закрывают рынок «Хопёр», расположенный в Зареченском округе.

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Уведомления о прекращении аренды павильонов и торговых рядов без указания причин предпринимателям начали выдавать 7 мая. Для коммерсантов эта новость стала настоящей трагедией:

— Я занимаюсь торговлей уже 30 лет. Пережил закрытие Плехановского рынка и попытку закрытия рынка на Фрунзе. Но то, что происходит сейчас, — это уже ни в какие ворота. Я устал бороться за свой бизнес. Может быть, смогу найти работу какую-то, но на «Хопре» торгует множество пенсионеров. Им куда идти? — поделился с Myslo предприниматель Сергей.

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Покинуть рынок продавцам необходимо до 13 июня. 

— Слухи о закрытии рынка ходили давно, но все равно, для нас это стало «сюрпризом». Мы помогаем предпринимателям найти места на других торговых площадках города, — рассказали нам представители администрации рынка «Хопёр».

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По информации Myslo, имущественный комплекс, расположенный на улице Комсомольской, 51, будет передан в собственность ПАО «Научно-производственное объединение „Стрела“» в срок не позднее 15 июня.

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По некоторым данным, на месте рынка «Хопер» планируют соорудить парковку для сотрудников «Стрелы». 

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