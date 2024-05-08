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Были в женской одежде и с макияжем: после вечеринки в «Типографии» 7 туляков получили штрафы за пропаганду ЛГБТ*

Были в женской одежде и с макияжем: после вечеринки в «Типографии» 7 туляков получили штрафы за пропаганду ЛГБТ*

Суд посчитал, что «своим поведением, манерой общения, походкой, танцами они давали понять, что придерживаются нетрадиционных сексуальных отношений».

В Советском районе Тулы мировой судья рассмотрел восемь дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Суд установил, что вечером 17 февраля указанные молодые люди находились в клубе «Типография» на закрытой тематической вечеринке Amore party — «сексуальность, открытость и свобода отношений». 

— Молодые люди путем демонстрации своего внешнего вида (были одеты в женскую одежду, с женским макияжем на лице, имели открытые участки тела), своим поведением, манерой общения, походкой, танцами давали понять, что придерживаются нетрадиционных сексуальных отношений и призывают к этому посетителей клуба. Данные действия они осуществляли открыто, в присутствии других участников данной вечеринки, — сообщили в суде.

Напомним, что в тот вечер на мероприятие нагрянули правоохранители с рейдом. По информации Myslo, силовики сразу нескольких ведомств действовали в рамках профилактического мероприятия. Правоохранители жестко задерживали некоторых присутствующих на вечеринке.

Указанных молодых людей сотрудники полиции доставили в ОП «Советский» и составили на них протоколы.

Вину в совершении указанных правонарушений молодые люди и их защитники не признали. Постановлением мирового судьи производство по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ в отношении одного человека было прекращено, в его действиях не нашли нарушений.

Остальные же семь человек признаны виновными. Каждому назначено административное наказание в виде штрафа по 50 тысяч рублей.
 

Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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