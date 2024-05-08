В длинные выходные на дорогах Тульской области станет больше гаишников

Фото из архива Myslo.

В праздничные и выходные дни инспекторы тульской Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия на территории областного центра и в каждом районе области с увеличением плотности нарядов ДПС.

Особое внимание уделят управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров. Проведут также рейды по машинам каршеринга.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.