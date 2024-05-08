Тульские приставы помогли восьмилетнему мальчику получить от горе-отца 1,2 млн рублей

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Для этого им пришлось наложить на злостного неплательщика алиментов ограничения.

В тульском отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию находится исполнительное производство о взыскании с 35-летнего жителя областного центра крупной задолженности по алиментам.

Нерадивый отец без уважительных причин не принимал мер к оплате долга, официально не трудоустраивался и не интересовался жизнью своего восьмилетнего сына.

Приставы выяснили, что у должника есть водительское удостоверение и вынесли постановление об ограничении мужчины в пользовании специальным правом на управление автомобилем. Это побудило алиментщика полностью исполнить обязательства перед сыном.