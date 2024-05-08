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Аптека в Заречье незаконно продавала препараты для прерывания беременности
Фото ru.freepik.com.

Аптека в Заречье незаконно продавала препараты для прерывания беременности

В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура Зареченского района Тулы вместе со специалистом Росздравнадзора проверила аптеку на ул. Пузакова. Выяснилось, что вопреки требованиям закона там продавали средства для медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках. Эти препараты могут поставляться только в государственные медицинские акушерско-гинекологические учреждения, а также в частные учреждения, имеющие лицензию. 

По постановлению прокурора ИП привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств).

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Место
улица ПузаковаЗаречье
 

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