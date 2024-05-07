Алексей Дюмин поздравил работников радио с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны радио, телевидения и других отраслей связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник отмечают все, кто своим трудом обеспечивает стабильную и быструю работу коммуникационных сетей — от радиовещания до Интернета, мобильной и спутниковой связи.
Сегодня от скорости и качества передачи информации зависит как никогда многое, поэтому ваша работа становится важнее и ценнее день ото дня.
Благодаря вам люди вовремя узнают о важнейших событиях в регионе и стране, получают государственные услуги. Органы власти могут оперативно обмениваться сведениями и принимать необходимые решения.
Спасибо вам за добросовестный труд и профессионализм.
Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».