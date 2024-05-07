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Алексей Дюмин поздравил работников радио с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил работников радио с профессиональным праздником

Он поблагодарил их за добросовестный труд и профессионализм.

«Уважаемые работники и ветераны радио, телевидения и других отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник отмечают все, кто своим трудом обеспечивает стабильную и быструю работу коммуникационных сетей — от радиовещания до Интернета, мобильной и спутниковой связи.

Сегодня от скорости и качества передачи информации зависит как никогда многое, поэтому ваша работа становится важнее и ценнее день ото дня.

Благодаря вам люди вовремя узнают о важнейших событиях в регионе и стране, получают государственные услуги. Органы власти могут оперативно обмениваться сведениями и принимать необходимые решения.

Спасибо вам за добросовестный труд и профессионализм.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».

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