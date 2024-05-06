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На здании областного суда в Туле появилась мемориальная доска заслуженному юристу РСФСР

На здании областного суда в Туле появилась мемориальная доска заслуженному юристу РСФСР

Виктор Петрович Сергеев проработал там председателем с 1971 по 1994 год.

В преддверии празднования Великой Победы на здании Тульского областного суда открыта мемориальная доска заслуженному юристу РСФСР, участнику Великой Отечественной войны Виктору Петровичу Сергееву.

Сергеев — первый туляк, ставший судьей высшего квалификационного класса. В 1996 году Совет судей России включил его в сотню лучших судей страны.

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Из биографии Виктора Сергеева

Виктор Петрович Сергеев — человек уникальный. Он почти полвека, дольше всех в тульской истории, работал в Тульском областном суде, без малого четверть века был его председателем. 

Его взрослая жизнь началась с трагедии. В декабре 1942 года Сергеев, 17 летний мальчишка, успевший поработать учеником токаря на заводе, ушел на фронт. Закончил школу отличных стрелков снайперской подготовки в Горьковской области, воевал командиром стрелкового отделения в Белоруссии.

2 декабря 1943 года их батальон полностью положили фашистские «фердинанды». Виктора Петровича сразила пулеметная очередь. Двое суток он пролежал в болоте на теле убитого красноармейца, пока его не подобрали свои. Очнулся — одной ноги нет, вторая — в бинтах. Ему всего 18 лет.

Сергеев вернулся домой в Тулу 10 июня 1944 года и не давал себе никаких поблажек. Попросил отца сделать дома турник и уже вскоре делал на нем ласточку!

— Я прекрасно понимал, что если хочу жить полноценной жизнью, то надо быть в форме. Снисхождения к моей инвалидности не будет, — вспоминал Виктор Петрович.

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